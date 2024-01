Giappone-Italia: scambiate note diplomatiche per entrata in vigore Accordo sicurezza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state scambiate le note diplomatiche per l’entrata in vigore dell’Accordo sulla sicurezza sociale tra il Giappone e l’Italia, prevista per il primo aprile. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. L’accordo, firmato nel 2009, punta a ridurre gli oneri imposti alle imprese e ai dipendenti e a promuovere ulteriormente gli scambi interpersonali e economici bilaterali. Attualmente, infatti, per i dipendenti temporaneamente inviati da un Paese all’altro esiste il problema di essere soggetti a copertura obbligatoria nei sistemi pensionistici di entrambi i Paesi, con conseguente doppio pagamento. Secondo l’intesa, in linea di principio, in caso di durata del soggiorno non superiore a cinque anni, sarà mantenuto il regime pensionistico del Paese di provenienza.(Git)