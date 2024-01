Credito: australiana Kelly, esperta di fusioni bancarie, nel consiglio d'amministrazione di Ubs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca Ubs ha nominato la dirigente finanziaria australiana Gail Kelly nel suo consiglio di amministrazione. Lo ha reso noto la stessa Ubs, evidenziando l'esperienza di Kelly nella gestione delle fusioni bancarie. L'istituto elvetico è attualment eimpegnato nell'integrazione delle attività di Credit Suisse, dopo la sua acquisizione l'anno scorso. Kelly, che è stata consulente senior globale di Ubs dal 2016 al 2023, è stata in precedenza amministratore delegato di St George Bank e Westpac Bank Corporation in Australia. Durante il suo mandato da amministratore delegato, Kelly ha guidato la fusione delle due banche nel 2008, la più grande fusione di servizi finanziari mai tenuta in Australia, come sottolineato da Ubs. (Geb)