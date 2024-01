Torino: operazione Polizia, 2 arresti e 7 denunce nella zona della stazione Porta Nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due arresti, 7 denunce, 360 grammi di stupefacenti sequestrati, 114 identificati e sanzioni per 26 mila euro. Sono alcuni dei risultati raggiunti dalla Polizia di Torino durante un'operazione effettuata lo scorso 10 gennaio nella stazione di Porta Nuova e nelle aree limitrofe. I due arresti riguardano in un caso i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori, e nell'altro la violazione della legge sugli stupefacenti. Inoltre, 7 persone sono state denunciate per lo più per reati inerenti alla violazione della legge sull’immigrazione e sugli stupefacenti. Le sanzioni hanno riguardato un ristorante cinese del quartiere San Salvario (16 mila euro). Altre sanzioni, per circa 9 mila euro, sono state elevate nei confronti di altri esercizi commerciali controllati, in particolare la più rilevante è stata irrogata nei confronti del titolare di un laboratorio di panificazione per mancata comunicazione dell’inizio attività al Comune. (Rpi)