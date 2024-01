Sardegna 2024: Deidda (Fd'I), equilibri cambiati, serve guida che si rapporti a governo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro comportamento non significa prendersi una fetta di potere in sé. Con il nostro lavoro abbiamo determinato un cambio di equilibri e anche un cambio di impostazione del lavoro di squadra. Una delle criticità che ho espresso anche ai dirigenti della Lega è che in questi cinque anni, al di là dell'azione amministrativa della Regione, è mancato una forza di coordinamento tra le forze di centrodestra, e anche di comunicazione nei rapporti col governo nazionale". Lo ha detto Salvatore Deidda, deputato sardo di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Trasporti, a "24 Mattino" su Radio24, in merito alle prossime elezioni regionali in Sardegna. "A volte ci sono stati degli equivoci, o anche delle questioni amministrative che sono state sollevate alla Corte costituzionale tra governo e governo regionale. Quindi - ha concluso - c'è bisogno di una guida che sappia rapportarsi anche col governo nazionale e soprattutto quello europeo".(Rin)