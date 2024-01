Repubblica Ceca: antitrust autorizza Kaprain ad acquisto Mafra Publishing e Synthesia da gruppo Agrofert

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio per la tutela della concorrenza economica (Uohs) della Repubblica Ceca ha autorizzato l’acquisto della società editoriale multimediale Mafra e dell’azienda chimica Synthesia da parte della società di investimento Kaprain. Lo ha reso noto un comunicato dell’Uohs. Il gruppo Kaprain è stato fondato dall’imprenditore Karel Prazak, che possiede anche la squadra di hockey su ghiaccio Sparta Praha. Mafra Publishing e Synthesia fanno parte del conglomerato Agrofert, riconducibile all’ex premier Andrej Babis, leader del partito Ano. La decisione dell’Uohs non è definitiva. “C’è un periodo di 15 giorni per presentare un ricorso. Tuttavia, stante le numerose richieste dei media, l’Ufficio pubblica informazioni sull’esito delle procedure amministrative già prima che una decisione diventi giuridicamente vincolante”, si legge nel comunicato. L’operazione era stata annunciata lo scorso settembre. (Vap)