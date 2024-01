Mar Rosso: chi sono gli Houthi, i ribelli sciiti sostenuti dall’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato nella notte decine di attacchi aerei contro postazioni dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi nel nord-ovest dello Yemen, che da novembre 2023 hanno attaccato navi mercantili e petroliere in transito nel Mar Rosso. Gli attacchi degli Houthi si inseriscono nel contesto più ampio del conflitto in Medio Oriente tra Israele e il movimento islamista palestinese sunnita Hamas, anch'esso legato all’Iran. Il minimo comun denominatore tra l’Iran, Hamas, gli Houthi, il libanese Hezbollah e gli iracheni di Kata’ib Hezbollah – noto come l’asse della resistenza - è il blocco Israele-Stati Uniti-Occidente. (segue) (Res)