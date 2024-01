Ucraina: Metsola, fondamentale trovare accordo su sostegno a Kiev in Consiglio Ue di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio europeo del primo febbraio sarà fondamentale trovare l'accordo per il sostegno economico europeo all'Ucraina. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in una conferenza stampa a Riga, in Lettonia, assieme alla premier lettone Evika Silina. "L'Ucraina non sta combattendo solo per il suo territorio ma, in quanto Paese candidato all'Ue, anche per i nostri valori europei e per la nostra sicurezza. Dobbiamo continuare a mostrare unità e solidarietà nella difesa dell'Ucraina", ha detto Metsola. "Il dodicesimo pacchetto di sanzioni indebolirà ulteriormente la macchina da guerra della Russia, ma dobbiamo assicurarci di essere anche in grado di prevenire l'elusione delle sanzioni chiudendo qualsiasi scappatoia", ha poi aggiunto la presidente del Parlamento europeo. "Per questo motivo, al Consiglio europeo straordinario che si terrà fra tre settimane sarà essenziale trovare un accordo sulla continuazione del sostegno finanziario dell'Ue all'Ucraina. Con lo strumento per l'Ucraina investiamo nella ripresa e nella ricostruzione del Paese e nella sua modernizzazione. Dobbiamo anche assicurarci di mantenere lo slancio della storica decisione di dicembre di avviare i negoziati di adesione", ha concluso Metsola. (Beb)