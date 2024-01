Roma: controlli antidroga nella Capitale, 7 arresti, sequestrati 11 chili di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone arrestate, sequestrate centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, per un totale di circa 11 chili, una pistola con matricola abrasa e oltre 18 mila euro in contanti. Questo il bilancio dei controlli antidroga effettuati dai carabinieri del comando provinciale di Roma dai quartieri del centro alla periferia della Capitale. In particolare, a Ostia, in piazza dei Sicani, i carabinieri hanno arrestato un 21enne romano, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, è stato fermato dai militari mentre era alla guida di un’auto noleggiata. Il forte odore di hashish che fuoriusciva dall'auto ha permesso, a seguito di un controllo, di rinvenire circa 400 grammi della sostanza, nascosta sotto il sedile e confezionata all’interno delle merendine, e di una pistola calibro 6.35 modello “Zastava” con matricola abrasa, già con il colpo in canna e con altri cinque inseriti nel caricatore, nonché denaro contante. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare nella disponibilità dell’indagato ulteriori 8,5 chili della stessa sostanza e di circa 1.300 in contanti, oltre al materiale utile per il confezionamento e la pesatura delle dosi. (segue) (Rer)