Roma: controlli antidroga nella Capitale, 7 arresti, sequestrati 11 chili di stupefacenti (2)

- Nel quartiere Prima Porta, inoltre, i militari di Roma La Storta hanno arrestato una coppia di giovani romani, lui 23enne e lei di 21, perché, fermati a bordo di un’auto, sono stati trovati in possesso di 46 dosi di cocaina, 7 di hashish e la somma in contanti di 655 euro. Al Tiburtino, un 36enne romano è stato notato di notte da una pattuglia della stazione Roma Nomentana mentre era all’interno della sua auto in sosta, insospettendo i militari che, a seguito di un controllo hanno rinvenuto e sequestrato 12 dosi di cocaina e circa 800 euro in contanti. Nel quartiere di San Basilio, un 30enne romano è stato notato dai carabinieri alla guida di un’utilitaria e, una volta fermato in via Tiburtina al termine di un controllo d’iniziativa è stato trovato in possesso di quattro “panetti” di hashish per un peso complessivo di circa 400 grammi, 90 grammi di marijuana e 500 euro in contanti. (segue) (Rer)