Roma: controlli antidroga nella Capitale, 7 arresti, sequestrati 11 chili di stupefacenti (3)

- Nel rione storico di Trastevere, invece, i carabinieri hanno arrestato un 26enne egiziano nei pressi di Ponte Sisto: l’uomo è stato bloccato dai militari subito dopo aver ceduto una dose di hashish ad un turista francese in cambio di denaro. Nel quartiere Collatino, in via Rovigno d’Istria, i carabinieri di Montesacro hanno controllato un 25enne dove è stato trovato in possesso di una dosa di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare altre 254 dosi di cocaina 190 dosi di crack, 50 grammi di mannite, una sostanza usata per il taglio delle dosi, e circa 14 mila euro in contanti, ritenuti il provento di pregressa attività illecita. Infine, nel quartiere Don Bosco, mentre percorreva a piedi via Mazzoccolo, i militari del nucleo radiomobile hanno controllato un romano 65enne, trovato in possesso di 6 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina e circa 500 euro in contanti. Tutti gli arresti sono stati convalidati. (Rer)