Cina-Russia: interscambio commerciale tocca record di 240 miliardi di dollari nel 2023

- L'interscambio commerciale tra Cina e Russia ha raggiunto un record di 240 miliardi di dollari nel 2023, in aumento del 26,3 per cento su base annua. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall'Amministrazione generale delle dogane. Soddisfazione per l'andamento del commercio bilaterale è stata espressa il mese scorso anche dal presidente cinese Xi Jinping, che durante un incontro tenuto a Pechino con il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha comunicato che "nei primi undici mesi del 2023, il commercio bilaterale ha raggiunto la soglia dei 200 miliardi di dollari concordata con il presidente Vladimir Putin prima del previsto". "Ciò testimonia la forte resilienza e le ampie prospettive di cooperazione reciprocamente vantaggiosa con Mosca", con cui la Cina intende rafforzare gli scambi nel campo dell'economia, del commercio, dell'energia e della connettività, aveva precisato il presidente. Al termine della 28ma riunione dei capi di governo Cina-Russia, presieduta da Mishustin con l'omologo Li Qiang il 19 dicembre a Pechino, sono stati inoltre siglati accordi di cooperazione incentrati su dogane, ispezione, quarantena, supervisione del mercato e altri settori. (segue) (Cip)