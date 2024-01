Cina-Russia: interscambio commerciale tocca record di 240 miliardi di dollari nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le esportazioni cinesi verso la Russia abbiano registrato un balzo del 47 per cento nel 2023, le spedizioni del Paese asiatico sono diminuite complessivamente del 4,6 per cento nel corso dell'anno, registrando il primo calo da sette anni a questa parte. Lo si apprende dai dati pubblicati oggi dall'Amministrazione generale delle dogane, che riflettono la stagnazione della domanda globale e persistenti difficoltà nella ripresa economica del Paese asiatico. Le esportazioni nel periodo di riferimento si sono attestate a 4 mila miliardi di dollari, complice la riduzione delle spedizioni di terre rare e alluminio. Le importazioni si sono invece attestate a circa 3 mila miliardi di dollari, in calo del 5,5 per cento. Nel periodo di riferimento, le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno registrato un drastico calo, diminuendo del 13 per cento su anno. (segue) (Cip)