- Le dichiarazioni di alcuni funzionari armeni secondo cui le forze di pace russe non sono stati capaci di proteggere la popolazione del Nagorno Karabakh non sono vere. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Vediamo queste affermazioni, le consideriamo distruttive e, soprattutto, non vere", ha risposto la portavoce ad una domanda in merito. (Rum)