Francia: ministra Cultura, difenderò "eccezione culturale" del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Cultura francese Rachida Dati, nominata nell'ambito del recente rimpasto di governo, ha promesso di difendere "l'eccezione culturale" e la "tradizione popolare" del Paese. “Tutti sanno che amo battermi, non abbiate paura", ha detto Dati, durante il passaggio di consegne con Rima Abdul Malak, che l'ha preceduta alla guida del dicastero. Erano presenti alla cerimonia anche la presidente di “France Television”, Delphine Ernotte, e quella di “Radiofrance”, Sybil Veil. Dati, che fino a ieri era presidente del settimo arrondissement di Parigi, è stata ministra della Giustizia durante la presidenza di Nicolas Sarkozy. La sua nuova nomina ha stupito molti osservatori, dal momento che è indagata per "corruzione" e "traffico di influenze”. Dati è sospettata di aver esercitato attività di lobbying presso il Parlamento europeo per conto del gruppo Renault. (Frp)