Mar Rosso: Sunak, attacchi contro Houthi in Yemen "azioni necessarie per autodifesa"

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha affermato che non si può permettere che gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro le navi commerciali che transitano attraverso il Mar Rosso proseguano. Per questo motivo il Regno Unito ha intrapreso "azioni limitate, necessarie e proporzionate di autodifesa", ha aggiunto Sunak. "Il Regno Unito difenderà sempre la libertà di navigazione e il libero flusso degli scambi commerciali", ha detto Sunak, aggiungendo che tali attacchi hanno l'obiettivo di "minare le capacità militari degli Houthi e proteggere il trasporto marittimo globale". "La nostra Marina militare continua a pattugliare il Mar Rosso come parte dell'operazione multinazionale Prosperity Guardian per scoraggiare ulteriori aggressioni degli Houthi. Li esortiamo a cessare i loro attacchi e ad adottare misure per allentare l'escalation", ha concluso Sunak. Le Forze armate britanniche e statunitensi hanno lanciato nella notte una serie di attacchi contro le postazioni delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen.(Rel)