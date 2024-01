Mar Rosso: Cina esprime preoccupazione per attacchi contro Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esprime preoccupazione per l’aumento delle tensioni nel Mar Rosso dopo gli attacchi aerei condotti stanotte dagli Stati Uniti e dal Regno Unito contro le postazioni delle milizie filo iraniane Houthi in Yemen. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna. Mao ha invitato le parti interessate a “mantenere la calma e a dare prova di moderazione per evitare l’espansione del conflitto”. (Cip)