Mar Rosso: Houthi, attacchi Usa e Regno Unito non ci fermeranno, continueremo a colpire navi

- I bombardamenti degli Stati Uniti e del Regno Unito della scorsa notte sugli obiettivi militari delle milizie sciite filo-iraniane Houthi in Yemen "non dissuaderanno" il gruppo dall'attaccare le navi dirette e legate a Israele nel Mar Rosso. Lo ha dichiarato oggi Mohammad Abdulsalam, il portavoce degli Houthi su X (ex Twitter), aggiungendo che nulla può giustificare la "perfida aggressione" di Usa e Regno Unito. (Res)