Imprese: Stellantis Ventures investe in Tiamat e in batterie agli ioni di sodio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis Ventures, il fondo di venture capital del gruppo automobilistico, diventa un investitore strategico in Tiamat, azienda francese che sviluppa e commercializza la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio. Questa tecnologia - spiega una nota - offre un costo inferiore per chilowattora ed è priva di litio e cobalto. La grande disponibilità di sodio offre numerosi vantaggi in termini di maggiore sostenibilità e indipendenza strategica. Tiamat è una delle undici start-up tecnologiche premiate con lo Stellantis Ventures Award nel 2023. Tiamat è uno spin-off del Centre National de la Recherche Scientifique (Cnrs) francese che beneficia delle sue innovazioni. L'azienda utilizzerà i proventi del piano di ricerca dei fondi, di cui fa parte anche Stallantis Ventures, per avviare la realizzazione di un impianto di batterie agli ioni di sodio in Francia. In un primo momento queste saranno destinate ad apparecchi elettrici e ad applicazioni di accumulo stazionarie e, successivamente, la produzione sarà aumentata con prodotti di seconda generazione specifici per veicoli Bev. (segue) (Com)