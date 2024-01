Imprese: Stellantis Ventures investe in Tiamat e in batterie agli ioni di sodio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovare nuove opzioni per disporre di batterie più sostenibili ed economicamente accessibili che utilizzino materie prime con ampia disponibilità è una delle ambizioni chiave del nostro piano strategico Dare Forward 2030, secondo cui azzereremo le nostre emissioni nette di carbonio entro il 2038", ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis, ricordando che il gruppo si sta assicurando circa 400 GWh di capacità di batterie per arrivare a essere un'azienda a zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038. Stellantis si è già assicurata la fornitura di materie prime per veicoli elettrici fino al 2027 firmando accordi strategici a livello globale. Stellantis sta inoltre investendo nello sviluppo di tecnologie alternative per l'accumulo di energia, come le batterie allo stato solido con Factorial Energy, la chimica litio-zolfo con Lyten Inc. e gli ioni di sodio con Tiamat. (Com)