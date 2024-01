Mar Rosso: Borrell incontra ministro Esteri Oman, focus su sicurezza navigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha incontrato il ministro degli Esteri dell’Oman, Sayyid Badr Albusaidi, con cui ha discusso della sicurezza nel Mar Rosso. Come si legge sul profilo X di Borrell, i due hanno discusso “delle crescenti tensioni nel Mar Rosso e della necessità di preservare la libertà di navigazione”. Inoltre, Borrell e il ministro omanita, hanno sottolineato “la necessità di una pausa nelle ostilità per affrontare la terribile situazione umanitaria a Gaza e liberare tutti gli ostaggi” oltre che l’importanza di continuare a “lavorare verso una soluzione a due Stati”. (Beb)