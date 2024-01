Serbia: Demostat, Parlamento europeo non discuterà prossima settimana su elezioni di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo non discuterà delle elezioni di dicembre in Serbia la prossima settimana, poiché i gruppi parlamentari non si sono trovati d'accordo sul fatto che la questione debba essere all'ordine del giorno. Lo riporta il centro di ricerca belgradese Demostat, secondo cui il Partito popolare europeo (Ppe), che conta il maggior numero di deputati al Parlamento di Strasburgo e tra le cui fila figurano l'eurodeputato e relatore per la Serbia al Parlamento europeo, Vladimir Bilcik, i deputati dell'Unione cristiano-democratica di Germania (Cdu), il Partito popolare austriaco (Ovp) e Forza Italia erano contrari alle discussioni su questo tema e non c'è stato abbastanza sostegno da parte dei gruppi parlamentari affinché un tema del genere fosse all'ordine del giorno della sessione plenaria. "Probabilmente non si parlerà delle elezioni in Serbia fino a quando non sarà pubblicato il rapporto finale della missione di osservazione internazionale, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti del Parlamento europeo, nel mese di febbraio", si legge nella nota. (Seb)