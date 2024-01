Francia: "Le Figaro", con rimpasto di governo il "macronismo meno a sinistra di ieri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il "macronismo" è meno a sinistra di ieri. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro" in un editoriale pubblicato all'indomani del rimpasto di governo, dove si sottolinea che la nuova squadra dell'esecutivo è più orientata verso destra. La scelta dei nomi "smussa il reale effetto della nomina del giovane primo ministro" Gabriel Attal, scrive il quotidiano conservatore. Rachida Dati, ex guardasigilli durante la presidenza di Nicolas Sarkozy nominata ministra della Cultura, sarà "migliore" di chi l'ha preceduta, ovvero Rima Abdul Malak, che ha avuto una gestione "catastrofica", si legge su "Le Figaro". "Ma nonostante tutto ci sono molti francesi che non sostengono il cambio di campo", sostiene "Le Figaro". "Questa nuova squadra sarà giudicata sia sulla base della sua sobrietà negli atteggiamenti che sull'efficacia della sua azione", si legge sul quotidiano francese. (Frp)