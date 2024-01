Mar Rosso: Houthi, Usa e Regno Unito "pagheranno un caro prezzo" per attacchi in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e il Regno Unito "si pentiranno della loro aggressione" e "pagheranno un caro prezzo" per i bombardamenti effettuati la scorsa notte contro le postazioni delle milizie filo-iraniane Houthi in Yemen, in risposta ai recenti attacchi del gruppo yemenita contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Lo ha affermato su X (ex Twitter) Ali al Quhum, membro dell'ufficio politico degli Houthi, sottolineando: "È una guerra aperta e la forza degli yemeniti è presente e la mano è sul grilletto". "Lo Yemen è con la Palestina e rimarrà con essa. Abbiamo l'onore, l'orgoglio e la fierezza di essere con la Palestina. Tuttavia, la battaglia sarà sempre più grande e al di là dell'immaginazione e delle aspettative degli statunitensi e dei britannici", ha dichiarato Al Quhum. (Res)