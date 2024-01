© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONESeminario "Diritti e bisogni della vittima di reato" alla presenza del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Intervengono, tra gli altri, il presidente della Fondazione Polis, don Tonino Palmese, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l'assessore alla Sicurezza, legalità e immigrazione della Regione Campania, Mario Morcone, il presidente dell'Associazione "Annalisa Durante", Giuseppe Perna, il padre di Annalisa, Giannino Durante e la vicepresidente della Fondazione Polis Regione Campania, Rosaria Manzo. Biblioteca "Annalisa Durante" in Spazio Comunale Forcella, via Vicaria Vecchia, 23 - Napoli (ore 9.30).Conferenza stampa della consigliere regionale Maria Muscarà (Misto) per illustrare la proposta di legge di iniziativa popolare sull'"Istituzione della Misura Integrativa Regionale di sostegno al Reddito e politiche per l'Inclusione Sociale Attiva (Mir)" depositata presso il registro generale del Consiglio Regionale della Campania. Aula Consiglio Regionale al Centro direzionale is. F13 - Napoli (ore 11.30).Diretta Fb del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. (ore 14.45).COMUNEConferenza stampa di presentazione dei progetti di recente approvazione relativi a due dei principali parchi cittadini, la Villa Comunale e il Virgiliano. Presenti il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, il progettista Guido Riano e il dirigente del Servizio Progettazione e Gestione grandi parchi urbani Paolo Cupo. Sala Giunta del Comune in piazza Municipio - Napoli (ore 12).VARIEInaugurazione della "Lavanderia di Papa Francesco", accessibile gratuitamente alle persone indigenti, in particolare a quelle senza fissa dimora, che in questi locali potranno lavare e asciugare i propri indumenti e, grazie al servizio docce, provvedere anche alla pulizia personale. Iniziativa proposta da Procter & Gamble e Comunità di Sant'Egidio di Napoli,accolta dalla Elemosineria Apostolica e realizzata con il coinvolgimento di Haier Europe. Con il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico del papa, Riccardo Calvi direttore comunicazione Procter & Gamble Italia e Karim Bruneo direttore Comunicazione Haier Europa. Casa dell'Amicizia in Chiesa dei SS Filippo e Giacomo, via San Biagio dei Librai 118 - Napoli (ore 11).Flash mob nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri San Paolo, Vecchio Pellegrini, Santa Maria delle Grazie, San Giuliano, San Leonardo, Aorn Cardarelli, Aorn Santobono, e presso il presidio ospedaliero Cto. Partecipano all'iniziativa anche gli ospedali di San Luca di Vallo della Lucania e il Moscati di Aversa. Giovanni Sgambati e Nicola Di Donna, segretari generali di Uil e Uil Fpl di Napoli e Campania, incontreranno la stampa nel corso del flash mob. Spazi antistanti il pronto soccorso del Cardarelli - Napoli (dalle 11 alle 12).Convegno su "Sviluppo economico del Mezzogiorno: autonomia, zes e infrastrutture". Partecipano il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli, il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon, Giovanni Guzzetta, ordinario di Diritto Pubblico dell' Università Tor Vergata di Roma, Giuseppe Romano, commissario straordinario del Governo alla Zes Campania, Francesco Silvestro presidente della Commissione bicamerale per gli Affari Regionali e il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in Commissione Industria, Commercio, Artigianato, Turismo e Agricoltura. Hotel Mediterraneo in via Ponte di Tappia - Napoli (ore 18.30)