Cina-Canada: Wang Yi, Pechino non è responsabile delle difficoltà nel rapporto bilaterale

- La Cina è aperta al dialogo con il Canada e non si ritiene responsabile delle difficoltà registrate dal rapporto bilaterale. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di una conversazione telefonica avuta ieri, 11 gennaio, con l’omologa canadese, Melanie Joly. Notando come i due Paesi godano di “vantaggi complementari” e siano legati da comuni interessi, Wang ha avanzato tre proposte per rilanciare i rapporti bilaterali. Ottawa dovrebbe anzitutto adottare una “corretta percezione” della Cina, interpretandone in modo “obiettivo e razionale” la politica interna ed estera. In secondo luogo, è necessario dissipare i dubbi e impegnarsi nel dialogo all’insegna del rispetto reciproco. Infine, Cina e Canada dovrebbero opporsi alla strumentalizzazione politica delle questioni economiche e creare un ambiente “equo, giusto e non discriminatorio” per lo sviluppo delle imprese, ha concluso Wang.(Cip)