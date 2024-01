Ucraina: Sunak annuncia 2,9 miliardi di euro in aiuti militari a Kiev con missili a lungo raggio e droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito fornirà 2,5 miliardi di sterline (circa 2,9 miliardi di euro) in aiuti militari all'Ucraina nel corso del prossimo anno. Lo ha affermato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, specificando che si tratta del più grande impegno annuale del Regno Unito dall'inizio dell'invasione della Russia. Tale somma è infatti superiore di 200 milioni di sterline (232 milioni di euro) rispetto ai due anni precedenti. Come riporta l'emittente televisiva "Bbc", i funzionari governativi hanno affermato che il pacchetto fornirà all'Ucraina missili a lungo raggio, difesa aerea e proiettili di artiglieria. Inoltre, circa 200 milioni di sterline (232 milioni di euro) saranno destinati ai droni, la maggior parte dei quali di produzione britannica. Sunak ha dichiarato che questo pacchetto militare per il prossimo anno finanziario, che inizia ad aprile, costituirà la più grande fornitura di droni all'Ucraina da parte di qualsiasi Paese. (Rel)