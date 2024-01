Cina-Maldive: premier Li a presidente Muizzu, pronti a rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina vuole rafforzare la fiducia e la cooperazione a tutto campo con le Maldive. Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine di un incontro avuto ieri, 11 gennaio, con il presidente maldiviano, Mohamed Muizzu, presso la Grande sala del popolo di Pechino. Ricordando come i due Paesi si siano sempre sostenuti a vicenda su questioni di reciproco interesse, Li ha invitato la controparte a compiere ulteriori sforzi per rafforzare gli scambi e a “consolidare l’amicizia” tra Pechino e Male. La Cina, da parte sua, continuerà ad allineare la sua strategia di sviluppo con quella delle Maldive e a cooperare con il Paese insulare lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). (segue) (Cip)