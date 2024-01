Cina-Maldive: premier Li a presidente Muizzu, pronti a rafforzare cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Maldive conclude oggi una visita di cinque giorni in Cina, la prima da quando ha assunto l'incarico lo scorso novembre. Al termine dell'incontro tenuto con il presidente Xi Jinping presso la Grande sala del popolo di Pechino il 10 gennaio, Muizzu ha annunciato l'istituzione di un partenariato strategico globale con Pechino e ha assistito alla firma di 20 accordi di cooperazione in vari settori, tra cui turismo, economia blu, economia digitale e risposta alle catastrofi. Le intese sono destinate a far levare più di un sopracciglio in India, che con la Cina ha un'annosa disputa territoriale lungo il confine himalayano ed è stata definita a più riprese da Muizzu "una minaccia per la sovranità". Nonostante la Cina sia il primo creditore delle Maldive con 1,37 miliardi di dollari - seguita dall'Arabia Saudita con 124 milioni di dollari e dall'India con 123 milioni di dollari - il neo eletto presidente è determinato a rafforzare l'asse con Pechino, che considera "uno dei nostri più stretti alleati e partner di sviluppo". (segue) (Cip)