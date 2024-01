Cina-Maldive: premier Li a presidente Muizzu, pronti a rafforzare cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, Muizzu ha tenuto un incontro anche con Zhao Leji, presidente del comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa cinese, che ha definito l'istituzione del partenariato strategico globale tra la Cina e le Maldive una "pietra miliare" nella storia delle relazioni bilaterali. Stando al resoconto dell'agenzia di stampa statale "Xinhua", Zhao ha invocato un rafforzamento della fiducia reciproca e un'espansione della cooperazione, con l'obiettivo di inaugurare "un nuovo capitolo" nelle relazioni bilaterali. Propositi condivisi da Muizzu, il quale si è detto pronto a cooperare con Pechino per rinsaldare la "tradizionale amicizia" tra i due Paesi e rafforzare la cooperazione lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri). (Cip)