Ue: Metsola, visiterò tutti gli Stati membri prima delle elezioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, visiterà tutti gli Stati membri prima delle elezioni europee di giugno per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di partecipare al voto. Lo ha confermato la stessa Metsola in un punto stampa a Riga, in Lettonia, assieme alla speaker del Parlamento lettone (Saeima), Daiga Mierina. "In vista delle elezioni europee di giugno, visiterò tutti gli Stati membri per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle elezioni e incoraggiare i cittadini a votare. Dobbiamo lavorare duramente per questo", ha dichiarato Metsola. “Non si tratta solo di un esercizio democratico, ma piuttosto di un investimento per il futuro", ha aggiunto. "Il prossimo Parlamento europeo prenderà decisioni fondamentali, che avranno un impatto diretto sulla vita delle persone. Questo è il motivo per cui ogni voto è importante", ha poi spiegato Metsola. (Beb)