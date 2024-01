Vietnam: ad Hanoi conferenza internazionale sul Centro di apprendimento virtuale Italia-Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'11 e il 12 gennaio Casa Italia ad Hanoi ha ospitato la conferenza di chiusura del progetto “Centro di apprendimento virtuale Italia-Asean sul patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile”, consistente nella creazione di una piattaforma di apprendimento online rivolta a professionisti e funzionari del settore del patrimonio culturale provenienti dall'Italia e dagli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, sulla quale frequentare corsi di formazione e condividere conoscenze ed esperienze relative alla gestione sostenibile del patrimonio culturale. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio culturale dell’ambasciata italiana in Vietnam. Il progetto è stato ideato e promosso dall'Associazione Italia-Asean, finanziato dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sostenuto dall'Asean enior Official Meeting of Culture and Arts e realizzato dalla Fondazione “Ing. Carlo Maurilio Lerici” nel quadro del partenariato di sviluppo Italia-Asean. (segue) (Com)