Vietnam: ad Hanoi conferenza internazionale sul Centro di apprendimento virtuale Italia-Asean (2)

- Il convegno è stato aperto dai saluti istituzionali dell'ambasciatore Marco della Seta, di Tran Dinh Thanh (vicedirettore generale del dipartimento del Patrimonio culturale del ministero della Cultura, dello sport e del turismo del Vietnam) e di Ky Anh Nguyen (direttore per lo Sviluppo sostenibile presso il Segretariato Asean). Nel corso delle due tavole rotonde moderate da Richard Engelhardt (già consigliere regionale Unesco per l'Asia e il Pacifico), esperti provenienti dall'Italia e dagli Stati membri dell'Asean presenti all'evento, nonché rappresentanti del segretariato Asean, hanno discusso i vari aspetti e problemi legati alla gestione sostenibile del patrimonio culturale, con particolare riguardo alle problematiche specifiche di ogni singolo Paese e realtà. (segue) (Com)