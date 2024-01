Vietnam: ad Hanoi conferenza internazionale sul Centro di apprendimento virtuale Italia-Asean (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In apertura della prima tavola rotonda, la Fondazione Lerici, ente attuatore del progetto, ha presentato una relazione su finalità, attività e risultati del corso online “Approccio olistico e sostenibile alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio culturale”, prima attività prevista nel quadro del Centro di apprendimento virtuale che si è svolta tra aprile e agosto 2023. In vista di possibili attività future, la questione dell'ambiente – compresi gli effetti del cambiamento climatico sul patrimonio culturale – è stata individuata come possibile argomento di discussione sul Centro di apprendimento virtuale. I partecipanti alla conferenza hanno anche visitato la cittadella imperiale di Thang Long e il Museo nazionale di storia del Vietnam. Queste visite sul campo hanno rappresentato due utili e apprezzati casi di studio sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale. L'evento si è concluso con la consegna da parte dell'ambasciatore Della Seta degli attestati ai partecipanti al corso on-line che avevano presentato i tre migliori progetti finali. (Com)