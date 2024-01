Yemen: Mulè (FI), attacco è conseguenza atti di terrorismo Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I vent’anni dell’Agenzia Nova rappresentano un traguardo che onora il giornalismo e chi ha creduto in questa missione di informazione" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- "L'attacco guidato da Stati Uniti e Regno Unito è la conseguenza di una deliberata e continuata azione terroristica da parte degli Houthi", lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia ad "Agorà" su Rai3. "Nel tratto di mare obiettivo delle azioni degli Houthi transitano più di 20.000 navi commerciali all'anno. E bisogna essere chiari: gli Houthi sono un movimento dichiaratamente terrorista che si rifà alla peggiore logica del terrore. Furono i responsabili, per capirci, delle prove generali degli attentati alle Torri Gemelle con l'attacco suicida lanciato contro una nave militare statunitense. Stiamo parlando di un gruppo che in tutta la sua storia si segnala solo per gli attentati e che è foraggiato totalmente dall'Iran", ha aggiunto. "Di fatto è una cellula terroristica dell'Iran, contribuisce a destabilizzare l'area ed è un alleato fedele dei terroristi di Hamas", ha concluso Mulè. (Rin)