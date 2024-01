Bosnia: interscambio estero in primi nove mesi del 2023 a circa 17 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale estero della Bosnia Erzegovina nei primi nove mesi del 2023 è stato di circa 33,4 miliardi di marchi convertibili (circa 17,1 miliardi di euro). Lo ha riferito il Consiglio dei ministri del Paese nell'analisi adottata su proposta del ministero del Commercio estero e delle relazioni economiche. La nota precisa che sono state esportate merci per un valore di circa 12,6 miliardi di marchi convertibili (circa 6,5 miliardi di euro), mentre le importazioni sono arrivate al valore di circa 20,7 miliardi di marchi convertibili (circa 10,6 miliardi di euro). Rispetto allo stesso periodo del 2022 c'è stata una diminuzione del commercio estero totale (-3,69 per cento), un calo delle importazioni (-1,94 per cento) e anche delle esportazioni (-6,44 per cento). Da gennaio a settembre 2023 la Bosnia ed Erzegovina ha esportato principalmente elettricità e ha importato derivati del petrolio. Le esportazioni verso i Paesi dell'Unione europea sono state il 6,7 per cento in meno e le importazioni l'1,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022. (Seb)