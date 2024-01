© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In viaggio verso Bologna per due giorni di lavoro in Emilia-Romagna, seconda regione italiana per valori di beni esportati nel mondo. Lo scrive su X il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Sono "pronto ad ascoltare il mondo produttivo e le associazioni di categoria. Il governo continuerà a sostenere tutte le imprese colpite dall'alluvione", ha aggiunto il ministro.(Res)