Ucraina: premier irlandese, Ue deve continuare ad accogliere rifugiati finché guerra non sarà finita

- L'Unione europea deve trovare un modo per continuare a fornire protezione ai rifugiati ucraini. Lo ha dichiarato il primo ministro irlandese Leo Varadkar. "Non riesco a immaginare di rimandare qualcuno in Ucraina, tutti possono vedere che non è sicuro", ha affermato il premier. In base a una direttiva dell'Ue, gli ucraini in fuga dalla guerra hanno diritto ad alloggi di emergenza, accesso al mercato del lavoro, istruzione e assistenza sociale. Tale direttiva è valida fino a marzo 2025, ma Varadkar ha spiegato che l'Ue dovrà concordare un modo per continuare a fornire protezione dopo tale data. "L'Unione europea dovrebbe continuare a consentire alle persone provenienti dall'Ucraina di trovare rifugio nei nostri Paesi finché la guerra non sarà finita", ha detto il premier irlandese. (Rel)