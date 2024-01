Argentina: inflazione dicembre al 25,5 per cento su mese, +211,4 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre l'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto del 25,5 per cento sul mese, arrivando a un incremento del 211,4 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta dell'aumento annuale più alto dal 1990. Il dato mensile rappresenta un aumento di 12,7 punti percentuali rispetto a quelli registrati a novembre, quando l'Ipc mensile aveva raggiunto un 12,8 per cento. I maggiori aumenti si sono registrati nei comparti beni e servizi (32,7 per cento), sanità (32,6 per cento) e trasporto (31,7 per cento). Si prevede che l'inflazione continuerà ad aumentare a gennaio. Secondo un rapporto della Banca mondiale (Bm), l'Argentina "si trova ancora ad affrontare una significativa incertezza economica e politica in un contesto di elevata inflazione e forte svalutazione", che a dicembre è stata di più del cento per cento, "che continua a deteriorare la fiducia dei consumatori". (Abu)