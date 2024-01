Cile: presentato progetto per il primo cavo sottomarino in fibra ottica tra il Sud America e l'Asia e l'Oceania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavo Humboldt collegherà il comune cileno di Valparaíso con Sydney, in Australia, con una lunghezza di quasi 14.800 chilometri. "Con questo progetto, il Cile diventa la porta di accesso dei dati dal Pacifico al continente: i dati provenienti da Asia e Oceania transiteranno più velocemente, con minore latenza e maggiore autonomia, consentendo lo sviluppo di strumenti ad alta tecnologia come sistemi industriali gestiti da remoto", si legge nel documento. Boric ha dichiarato che "con questa e altre iniziative continuiamo a promuovere fortemente gli investimenti, la crescita e l'occupazione" e che "il Cile ha tutte le condizioni per realizzare uno sviluppo equo e sostenibile che dia tranquillità e benessere a tutti gli abitanti del Paese". (Abu)