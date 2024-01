Gaza: vice consigliere Usa Finer incontra coordinatrice Onu, focus su aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jon Finer, ha incontrato oggi la coordinatrice delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Striscia di Gaza, Sigrid Kaag, a cui ha ribadito il sostegno di Washington per il lavoro che sta svolgendo l’Onu nel quadro della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Il colloquio, riferisce una nota, si è incentrato sulla necessità di rafforzare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile nella Striscia di Gaza, oltre alle misure da adottare per aiutare la regione nel lungo termine. (Was)