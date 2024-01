Ecuador: Usa invieranno delegazione nel Paese nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di funzionari statunitensi si recherà in Ecuador nelle prossime settimane, per confrontarsi con le autorità di Quito su come collaborare per affrontare insieme la minaccia rappresentata dalle organizzazioni criminali internazionali. Lo ha annunciato in una nota il dipartimento di Stato Usa. “Dallo scorso 9 gennaio, in Ecuador è stato possibile riscontrare un incremento della violenza e del terrorismo dei narcotrafficanti ai danni di civili innocenti, e più di 100 guardie carcerarie in tutto il Paese sono attualmente tenute in ostaggio: gli Stati Uniti condannano questi attacchi e i loro responsabili”, si legge nel comunicato, in cui le autorità di Washington ribadiscono il proprio impegno a collaborare con le controparti di Quito anche nella lotta alle organizzazioni criminali. “Lavoreremo insieme al presidente e al suo governo per rafforzare la cooperazione tra le nostre agenzie, attraverso i programmi statunitensi per l’assistenza in materia di sicurezza”, prosegue la nota. La delegazione includerà l’assistente del segretario di Stato Usa per il narcotraffico, Todd Robinson; il vice assistente per l’emisfero occidentale, Kevin Sullivan; e la comandante del Comando meridionale degli Stati Uniti, Laura Richardson. (Was)