Mar Rosso: Usa, diversi obiettivi distrutti in Yemen, colpite capacità militari e radar

- Le Forze armate statunitensi, insieme a quelle britanniche, hanno distrutto “diversi obiettivi” con gli attacchi aerei e missilistici sferrati poche ore fa contro le postazioni militari delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen, in risposta alle recenti incursioni contro le navi commerciali nel Mar Rosso. Lo hanno detto due funzionari dell’amministrazione Biden, durante un briefing virtuale con un gruppo ristretto di giornalisti. “Sono state colpite direttamente postazioni collegate ai droni e alle capacità radar e missilistiche che sono fondamentali per condurre gli attacchi contro le navi commerciali”, ha spiegato uno dei due funzionari, precisando che l’operazione è stata organizzata dopo che gli Houthi hanno attaccato direttamente una nave statunitense nel Mar Rosso. “Senza il nostro intervento la nave sarebbe stata colpita”, ha precisato. (Was)