Mar Rosso: Usa, per ora da Houthi non sono arrivati attacchi contro le nostre truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi per il momento non sono al corrente di nuovi attacchi delle milizie filoiraniane Houthi contro il personale militare Usa nel Mar Rosso, dopo i raid sferrati nelle scorse ore da Stati Uniti e Regno Unito contro diverse postazioni dei ribelli in Yemen. Lo ha detto un funzionario dell’amministrazione Biden, durante un briefing virtuale con un gruppo ristretto di giornalisti. “Riteniamo che operazioni come questa possano contribuire a degradare le capacità militari degli Houthi nel lungo termine, ma un attacco di risposta da parte loro non ci sorprenderebbe: detto ciò, siamo pronti a difenderci, per il momento non siamo al corrente di ritorsioni”, ha detto, rispondendo ad una domanda su alcune indiscrezioni di stampa in merito ad attacchi dei ribelli contro i mezzi militari statunitensi nella regione. (Was)