Cile: Usa su primo cavo sottomarino tra Sud America e Indo-Pacifico, opportunità per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente la presentazione del progetto Humboldt Cable, primo cavo sottomarino in fibra ottica tra il Sud America, l’Asia e l’Oceania, da parte di Google e del governo cileno. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. “Si tratta del primo cavo sottomarino tra il Sud America e la regione indopacifica, e una volta completato, si ritiene nel 2026, rafforzerà la resilienza della connessione internet grazie ad una rotta sicura attraverso l’Oceano Pacifico”, si legge nel comunicato. Il progetto, prosegue la nota, creerà nuove opportunità economiche in Cile e non solo: contribuirà a rafforzare la connessione e l’integrazione digitale del Sud America e delle nazioni insulari del Pacifico. (Was)