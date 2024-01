Europee: Schlein, valuteremo mia candidatura, individualità vengono dopo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le liste per le elezioni europee “non devono essere una buona uscita per chi si trova a fine carriera, lì si fa un lavoro duro e serio”. Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a “Piazzapulita” su La7. Secondo la stessa segretaria ha poi aggiunto che in merito ad una sua possibile candidatura “si valuterà: io sono impegnata a trovare la squadra, le individualità vengono dopo”.(Rin)