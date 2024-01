Guatemala: Usa invieranno delegazione a insediamento del presidente Arevalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha annunciato l’invio di una delegazione alla cerimonia di insediamento del presidente eletto del Guatemala, Bernardo Arevalo, il prossimo 14 gennaio. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato in una nota che la delegazione sarà guidata da Samantha Power, amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Il gruppo sarà composto poi da Patrick Ventrell, incaricato d’affari dell’ambasciata Usa in Guatemala; dai deputati democratici Lou Correa e Norma Torres; dagli assistenti presidenziali Philip Gordon e Katie Tobin; dall’assistente del segretario di Stato Usa per l’emisfero occidentale, Brian Nichols; e dall’ambasciatore designato statunitense in Guatemala, Tobin Bradley. (Was)