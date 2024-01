© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla premier Giorgia Meloni “chiedo 10 secondi per dichiararsi antifascista, per sciogliere i dubbi” e smettere "di mettere in imbarazzo il Paese". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che intervenendo a “Piazzapulita” su La7 ha aggiunto: “Non accetto il negazionismo di questa destra: le organizzazioni" che si rifanno al fascismo "vanno sciolte". (Rin)