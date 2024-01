Mar Rosso: Biden conferma raid contro Houthi, non tollereremo i loro attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha confermato gli attacchi aerei che le Forze armate Usa, insieme a quelle britanniche, hanno effettuato contro diverse postazioni delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen, in risposta ai recenti attacchi contro le navi commerciali nel Mar Rosso. In una nota, Biden ha affermato che hanno fornito sostegno all’operazione anche le autorità di Australia, Bahrein, Canada e Paesi Bassi. “Gli Houthi hanno utilizzato le postazioni colpite per attaccare le navi commerciali nel Mar Rosso, utilizzando anche missili balistici antinave: gli attacchi che abbiamo autorizzato sono una risposta diretta alle loro azioni”, ha detto il presidente Usa, aggiungendo che gli attacchi degli Houthi mettono a rischio la vita delle persone, il commercio globale e la libertà di navigazione. La risposta della comunità internazionale alla crisi, ha dichiarato, è stata “coesa e risoluta: noi e i nostri partner non tollereremo attacchi contro il nostro personale militari, né atti ostili contro la libertà di navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo”. (Was)