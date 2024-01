Mar Rosso: Pentagono, attacchi Usa e Regno Unito hanno colpito droni e missili Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi di Stati Uniti e Regno Unito contro le postazioni militari delle milizie filoiraniane Houthi in Yemen hanno colpito strutture “collegate” ai droni, ai missili e ai radar utilizzati dai ribelli per attaccare le navi commerciali nel Mar Rosso. Lo ha detto in una nota il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, aggiungendo che le operazioni sono state organizzate in risposta alle azioni “illegali, pericolose e destabilizzanti” degli Houthi. Gli attacchi, effettuati con aerei da combattimento e missili lanciati dalle navi statunitensi e britanniche nella regione, hanno l’obiettivo di “colpire la capacità militare degli Houthi di mettere in pericolo la vita umana e il commercio globale: pagheranno ulteriori costi se i loro attacchi continueranno”. (Was)