22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, interviene al convegno "L'eredità di David Sassoli: un viaggio verso una nuova Europa" a due anni dalla scomparsa del presidente del Parlamento europeo. Roma, Sala della Protomoteca del Campidoglio (ore 9)- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parteciperà alla cerimonia prevista in Campidoglio per il 124mo anniversario della fondazione della Polisportiva S.S. Lazio. Roma, Sala della Protomoteca del Campidoglio (ore 17)- L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi interviene all'inaugurazione dell'area ludica riqualificata nel Nido comunale 'Fantasia'. Roma, via Giovanni Volpato 20 (ore 10:30) (segue) (Rer)